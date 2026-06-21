東大大学院准教授で経済思想・社会思想が専門の斎藤幸平氏が21日、TBS系「サンデージャポン」（日曜前9・54）にサッカー日本代表のアウエー・ユニホーム姿で出演した。お笑いコンビ「爆笑問題」の田中裕二に「サッカー大好き東大准教授」と紹介されると、斎藤氏は「元サッカー部で現役の左翼なんですけど」と自身の政治思想とサッカーのポジションをかけた自己紹介を披露し、スタジオの笑いを誘った。続けて「本当にマンチェ