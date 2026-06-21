東京・北区の小学校で児童ら11人がケガをした火事で、火元の部屋から見つかったサーキュレーターに異常がなかったことが新たにわかりました。この火事は19日、北区の滝野川第三小学校で発生し、児童ら合わせて11人がケガをしたものです。火元となった音楽準備室からは電気ストーブやサーキュレーターの残骸が見つかっていましたが、その後の取材で、サーキュレーターに出火原因となるような異常はなかったということです。一方、同