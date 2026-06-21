◇MLB ドジャースーオリオールズ(日本時間21日、ドジャー・スタジアム)自身のインスタグラムで真美子夫人の第2子を無事出産したことを報告したばかりのドジャース・大谷翔平選手が、この日のスタメンに入りました。「1番・指名打者」で出場した大谷選手は第1打席はショートフライになりました。大谷選手は前日の試合は真美子夫人の出産に伴う休暇で欠場。同日(日本時間)インスタグラムで「無事に生まれてきてくれてありがとう。こ