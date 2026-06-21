タレントの若槻千夏が公開したプライベートショットが反響を呼んでいる。２０日までに自身のインスタグラムを更新し「ご機嫌ですね」とつづると、ミニーマウスが大きくプリントされた白地Ｔシャツに赤いズボンを合わせた“ディズニーコーデ”でディズニーランドを満喫する様子を披露した。この投稿には多くの「いいね！」が寄せられている。