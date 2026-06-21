◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本ーチュニジア（２１日、モンテレイ競技場）８大会連続８度目出場のＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦した。日本時間午後１時のキックオフを前に、日本代表がメキシコ・モンテレイの会場に入った。競技場に到着後、Ｍｆ堂安律、ＦＷ小川航基、ＦＷ後藤啓介ら日本代表の選手がピッチへ。芝の状況や気温、会場の雰囲気などを確認し、大一番に向けて集中力を