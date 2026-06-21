◆米大リーグロッキーズ―パイレーツ（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・パイレーツ戦に先発し、５回表終了時点で７６球を投げ、先頭弾を浴びながら４安打１失点の好投を見せて８勝目の権利をつかんだ。初回は先頭のホルウィッツに対し、初球を打たせて三塁側ファウルゾーンへ力ないフライが飛んだが、三塁手のカストロがまさかの落