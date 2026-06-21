◆パ・リーグオリックス―西武（２１日・京セラドーム大阪）オリックスのルイス・ペルドモ投手が出場選手登録を抹消された。在籍３年目の今季は勝ちパターンの一角としてスタートしたが、救援失敗により先発へ配置転換。６月１２日の阪神戦（京セラドーム大阪）で再昇格し、３回を無失点とまずまずの内容だった。先発２試合目となった２０日の西武戦（京セラドーム）では５回途中を４失点で降板。３敗目（１勝）を喫していた