◆ハードウィックステークス・Ｇ２（６月２０日、英国・アスコット競馬場・芝２３９０メートル、良）ロイヤルアスコット開催最終日に、キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ（７月２５日、アスコット競馬場・芝２３９０メートル）の前哨戦が１２頭立てで行われた。６番人気のジアヴェロット（牡７歳、英国・マルコ・ボッティ厩舎・父マスタークラフトマン）がゴール前の激戦を制した。勝ちタイムは２分２７秒９１。６頭の