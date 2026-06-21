◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本ーチュニジア（２０日、モンテレイ競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦する。両チームのスタメンが発表され、森保ジャパンは初戦のオランダ戦で左膝を負傷したＭＦ久保建英が欠場。代わって、伊東純也が先発起用された。右シャドー（１トップ後方）に入るとみられる。伊東はチュニジア戦前日、「やることは変わらないので、自分が出たらしっかり