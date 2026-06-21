ハンセン病問題について理解を深める機会にしてもらおうと、病気や歴史などの展示が鹿児島市の天文館図書館で開かれています。 国は6月22日を「らい予防法による被害者の名誉回復および追悼の日」として定めています。 県はきょう21日から1週間を「ハンセン病問題を正しく理解する週間」と定め、県内各地で展示を行っています。 「偏見差別のない社会を」 ハンセン病問題についてパネルで紹介しているほか、入所者が使用して