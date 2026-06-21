【モデルプレス＝2026/06/21】ABEMA（アベマ）では、6月20日よる6時より、韓国・インスパイアアリーナにて開催された、韓国国内最高の権威と35年の歴史を誇るK-POP音楽授賞式『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』を、日韓同時・独占無料生中継。たった1チームだけが受賞することができる大賞“Grand Prize”は、ATEEZが受賞した。【写真】韓国8人組ボーイズグループ、来日時に直撃◆「SEOUL MUSIC AWARDS」に豪華アーティスト集結『SEOUL