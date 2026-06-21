江西省九江市の徳安県博物館に展示されている三角ちまき。（九江＝新華社配信／李濤淵）【新華社南昌6月21日】端午節を迎えた中国で、江西省九江市の徳安県博物館に収蔵されている約750年前のちまきが注目を集めている。2個のちまきはいずれもひし形で、長さ6センチ、幅3センチの一口サイズ。当時はこうした小ぶりなちまきが一般的だったとされる。ヨシの葉で包み、麻ひもで結ばれており、包み方や技法は現代のちまき作りに非常