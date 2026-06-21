◇W杯北中米大会1次リーグF組日本 ― チュニジア（2026年6月20日メキシコ・モンテレイ）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦でチュニジア（同45位）と対戦。“ルナール新体制”チュニジアのスタメンを発表し、スウェーデン戦から3人変更した。1次リーグ初戦のスウェーデン戦で1―5の完敗を喫したチュニジアは、サブリ・ラムシ監督を電撃解任。新監督には“白い魔術師”