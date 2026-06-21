俳優の高嶋政宏（※高＝はしご高／60）の妻で俳優のシルビア・グラブ（51）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。夫婦“ラブラブ”2ショットを公開した。【写真】密着“ラブラブ”！高嶋政宏＆シルビア・グラブの久々夫婦2ショットシルビアは「珍しく夫婦のツーショット？笑」と切り出し、高嶋の肩に手を回したラブラブなオフショットを投稿。「旦那の高嶋政宏出演中の『神経衰弱ぎりぎりの女たち』をタイミング合わせて