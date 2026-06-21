NPB(日本野球機構)は21日の公示を発表。日本ハムは6投手を入れ替えました。1軍登録されたのは、金村尚真投手、柴田獅子投手、齋藤友貴哉投手の3選手です。柴田投手はこの日のソフトバンク戦に先発登板予定。投打二刀流でも期待される2年目の20歳は、今月4日の広島戦で「7番投手」で今季初先発し、投げては4回1失点の成績、打っては2打数無安打でした。一方で登録抹消となったのは、菊地大稀投手、山本拓実投手、孫易磊投手です。孫