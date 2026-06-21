タレントの中山秀征が、21日放送の日本テレビ系『シューイチ』（前7：30）にメキシコ・モンテレイから生出演した【Xより】中山秀征『シューイチ』途中退席の理由…あす放送の内容を伝えた公式X前日の『シューイチ』で、中山は途中退席。「この後、メキシコに向かいます。番組の途中ではありますが、番組の途中に行かないと間に合わないということなんです」と説明し、午前7時55分ごろにスーツケースを持って「アディオス」と出