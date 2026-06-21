フリーアナウンサー膳場貴子は21日、MCを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に生出演。オランダを公式訪問された天皇、皇后両陛下が17日、首都アムステルダムで第2次大戦の戦没者記念碑に供花し、多くのオランダ国民が見守る中で1分半にわたり黙とうをささげられたことを伝えた。日本とオランダは第2次大戦で交戦した歴史がある。番組では、オランダでは戦後も厳しい反日感情が残り、1971年に昭和天皇が訪問された