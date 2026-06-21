「ドジャース−オリオールズ」（２０日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が初回の第１打席は、相手左腕の真ん中高めへのあまい初球を打ち損じ、高々と打ち上げて遊飛に倒れた。前日は第２子誕生のため試合を欠場。「１番・指名打者」でスタメンに復帰した。大谷は第１子が誕生した２０２５年４月は産休制度の「父親リスト」入りし、２試合を欠場している。その後の“パパ初安打”は同リストから復帰後２試合目。“