親の通夜か出産の立ち会いか、選ぶとしたらどっちですか？今回は、母親の通夜の日に奥さんの陣痛が始まったという人のエピソードをご紹介します。妻を放置して通夜へ？「僕の母親が亡くなったときのこと。通夜当日に妻の陣痛が始まりました。妻の両親はすでに他界していて、付き添いできる家族は僕しかいませんでした。妻は『自分で何とかするから、お通夜に行って』と言ってくれたけれど、苦しむ妻を見ていたら放っておくことな