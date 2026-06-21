脚本家の三谷幸喜氏が、20日放送のTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に出演。サッカー元日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏にツッコミを入れた。番組では、サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会を特集。02年の日韓大会で日本代表をベスト16に導いたトルシエ氏がゲスト出演し、日本と対戦するチュニジア代表監督が電撃的に解任されたことの影響などについて解説した。安住アナはトルシエ氏の近