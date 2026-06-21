哲学者の宮野真生子と、医療人類学者の磯野真穂による共著『急に具合が悪くなる』は、宮野ががんの転移を告げられた直後から始まる往復書簡集だ。 参考：『急に具合が悪くなる』が描いた綺麗事がなぜ刺さるのか“不可能”へ抗う者たちの悪あがき 2人のやり取りの根底にあるのは、確率や効率ばかりがもてはやされる現代のシステムに対する、大きな疑問である。書籍の中で磯野は、医師から告げられる「〇〇パーセント