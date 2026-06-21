[6.21 北中米W杯GL第2節 エクアドル 0-0 キュラソー カンザスシティ]2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループE第2節が21日に開催され、エクアドル代表と初出場のキュラソー代表は0-0で引き分けた。第3節は26日に行われ、エクアドルはドイツ代表、キュラソーはコートジボワール代表と対戦する。15日の第1節では両チームとも黒星。エクアドルはコートジボワールに0-1で、キュラソーはドイツに1-7で敗れた。互いに初