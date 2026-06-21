ブラジルサッカー連盟(CBF)は現地時間20日、ブラジル代表FWラフィーニャ(バルセロナ)の負傷状況を報告した。ラフィーニャは19日に行われた2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループC第2節ハイチ代表戦(○3-0)でスタメン出場したが、前半40分に途中交代。CBFによると検査の結果、右太もも後部の筋肉損傷が確認されたという。復帰時期については明らかにされていない。ブラジルはグループCで2試合を消化し、1勝1分(勝