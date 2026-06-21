開催：2026.6.21 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 15 - 3 [メッツ] MLBの試合が21日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとメッツが対戦した。 フィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェス、対するメッツの先発投手はフレディ・ペラルタで試合は開始した。 1回裏、3番 ブライス・ハーパー 3球目を打って右中間スタンドへのホームラン