バレーボールの「ネーションズリーグ（VNL）」は20日、フィリピン・パサイシティでプール5第2週の第3戦が行われ、世界ランキング4位の女子日本代表は同12位のドミニカ共和国と対戦。セットカウント1－3（25－17、20－25、26－28、23－25）で敗れ、今大会初黒星を喫した。2大会ぶりのメダル獲得を目指し、ここまで全勝をキープしてきた日本女子を破ったドミニカ