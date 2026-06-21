◇出場選手登録【日本ハム】金村尚真投手、柴田獅子投手、斎藤友貴哉投手【巨人】甲斐拓也捕手【ヤクルト】高橋奎二投手◇同抹消【日本ハム】菊地大稀投手、山本拓実投手、孫易磊投手【オリックス】ペルドモ投手【巨人】ウィットリー投手、リチャード内野手