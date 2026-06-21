FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の初戦オランダ戦で左膝を負傷した日本代表のMF久保建英（レアル・ソシエダード）が、チュニジア戦が行われる20日（日本時間21日）、ベースキャンプ地の米ナッシュビルの練習施設でリハビリを行った。午後3時頃にチームスタッフとともに施設を訪れ、約3時間30分の滞在。午後6時30分過ぎに宿舎に戻る車に乗り込んだ。久保はオランダ戦の後半途中に相手選手との接触で負傷交代。15日に精密