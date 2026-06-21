来年春の統一地方選を前に、議員定数を削減する動きが広がっている。人口減少が進む町村部を中心に「なり手不足」による無投票を回避したい考えからだ。都市部では２０２５年国勢調査（速報値）などに基づく見直し議論が進む中、「有権者の声が遠くなる」との懸念もあり、削減に慎重な自治体も少なくない。（浦野親典、藤岡一樹）地方議会の定数は地方自治法に基づき、自治体が独自に条例で定める。統一選に向け、対応が続々決