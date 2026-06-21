キュアアンサー＆キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウの姿アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系毎週日曜前8：30）シリーズの新作『名探偵プリキュア！』（たんプリ）のBlu-ray vol.1のジャケットイラストが公開された。あわせて、購入者限定イベント出演者と詳細が発表された。【写真】豪華！『名探偵プリキュア！』Blu-ray購入者限定イベント出演者にずらりvol.1のジャケットイラストは、キャラクタ