サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の日本代表は２０日午後１０時（日本時間２１日午後１時）から、メキシコ・モンテレイでチュニジア代表と対戦する。会場のスタジアムは試合前から大盛り上がりとなっている。スタジアムには開場前から大勢のサポーターやファンが駆け付け、周辺は大混雑。両チームのサポーターに加え、日本を応援するメキシコ人のファンの姿も多く、日本代表にとっては「ホームゲーム」の雰囲