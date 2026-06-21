歌舞伎役者の市川團十郎さんが自身のインスタグラムを更新。妻・麻央さんのお墓参りへ、長女の麗禾（市川ぼたん）さんと長男の勸玄（市川新之助）さんが、行ったことを明かしました。 【写真を見る】【 市川團十郎 】 「明日は麻央の祥月命日です」長女・麗禾さんと長男・勸玄さんがお墓参りへ市川團十郎さんは「お墓参り、私行けないので、お墓参りお願いしていました、行ってくれたみたい、」と綴ると、写真をアップ。