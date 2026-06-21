演歌歌手の山口ひろみ（51）が21日、デビュー25周年記念の新曲「三江線」発売記念イベントを都内で行った。大のサッカーファンでもある山口。日本代表のチュニジア戦を控えた午前中の開催だったため「サポーターの友だちは誰も来てくれないんです」と苦笑した。推しは三笘薫だが、今大会はケガにより選出されていない。また、「ずっと見てきた」という久保建英も初戦のオランダ戦で負傷。「スウェーデン戦で復帰できれば…」と望ん