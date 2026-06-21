21日未明、愛知県犬山市の駐車場で、車の中から親子2人の遺体が見つかりました。車内には七輪があったということです。 警察によりますと、20日午後8時半ごろ、岐阜県可児市の男性から「妻と娘が見つからない」と110番通報がありました。 男性が行方不明届を出し警察が捜索したところ、21日午前0時半ごろ犬山市八曽の駐車場で、軽乗用車の中から男性の妻（43）と1歳の娘の遺体が見つかりました。 妻はシー