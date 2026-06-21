◆米大リーグドジャース―オリオールズ（２０日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・オリオールズ戦に先発し、両軍無得点の２回に先制点を献上した。先頭タベラス、続くカウザーと連打を浴びて無死一、三塁のピンチを招くと、メヨの一ゴロの間に得点を許した。前日は欠場していた大谷翔平投手は第２子が誕生し、この日から「１番・