モデルでタレントの「めるる」こと生見愛瑠が、ある“ハプニング”が起きた日のプライベートショットを公開した。２１日までに自身のインスタグラムを更新しためるるは、「５分でパスタを食べる事になった日」と驚きのエピソードを報告。グレーのゆったりとしたトップスに身を包み、奥行きのあるおしゃれな店内にてゆったりと撮影されている写真からは想像できない、衝撃の事実を明かした。この投稿にファンからは「めるるよ