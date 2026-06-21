米大リーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が2026年6月20日（現地時間19日）、インスタグラムを通じて第2子の誕生を報告した。「無事に生まれてきてくれて、ありがとう」大谷選手は同日開催のオリオールズ戦を欠場。球団側は、大谷選手の欠場理由を「出産に伴うもの」と説明していた。メジャーリーガーには、選手に24時間から72時間のチーム離脱を認める「paternity list（父親リスト）」の制度があるが、今回はこ