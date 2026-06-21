テレビ東京は、俳優・奥智哉、杢代和人がＷ主演する７月１日スタートのＢＬ（ボーイズラブ）ドラマ「君は夏のなか」（水曜、深夜０時３０分〜）の主題歌が、歌手で俳優の福山雅治の楽曲「蛍」に決定したと発表した。「蛍」は２０１０年にドラマ主題歌としてリリースされたラブバラード。制作陣からの熱烈なオファーで、今作のために特別に「Ｎｅｗ-Ｍｉｘ」した。奥と杢代の２人のピュアな心情と深くリンクし、物語をより一層