元サッカー日本代表の田中マルクス闘莉王氏が２１日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に生出演。「化け物が揃っている」とサッカーＷ杯の優勝に一番近い国を予想した。サブキャスターの駒田健吾アナウンサーから「どのチームが優勝に一番近いですか？」と問われた闘莉王氏は「優勝してほしいのは日本でしょ。これは間違いない」と前置きしたうえで、「出来上がりを見ると、フランスが優勝に一番近いんじゃないかな」と２０１８