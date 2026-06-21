20日、横浜市の公園で31歳の男性が何者かに刺されけがをしました。警察は、通り魔事件として逃げた犯人の行方を追っています。横浜市神奈川区の三ツ沢公園で、20日午後5時ごろ、ストレッチをしていた31歳の男性が何者かに突然刃物のようなもので右脇を刺されました。警察によりますと、犯人は男性を襲った後すぐに現場から逃走したということです。男性は犯人と「面識はない」と話しており、事件後、自ら病院に向かい治療を受けて