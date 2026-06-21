犬がペットホテルで感じやすい心理 ペットホテルでの気持ちは犬によって差がありますが、多くは「不安・緊張・寂しさ」がベースになりやすいです。よくある反応を知っておくと、預ける前後のケアに活かせます。 寂しい 最初は好奇心で乗り切れても、時間が経つにつれて飼い主がいない寂しさを感じやすくなります。普段から一緒にいる時間が長い子ほど、その反応が出やすい傾向があります。 「あれ、なんでい