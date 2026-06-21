全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・日本橋の日本酒バー店『日本酒Bar 川口酒店』です。飲み比べを楽しみながら穴子で一杯！かつて酒屋の倉庫だったという建物を使った空間が細長く隠れ家めいて落ち着く。店名もそれにあやかった日本酒バーだ。1階が立ち飲み、2階がテーブルで、産地や造り、酒米の種類なども違う日本酒が偏らずに揃っているのがうれしいところ。そして1