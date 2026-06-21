北中米ワールドカップで現地６月20日、グループＥ第２節の２試合が行なわれた。ドイツ対コートジボワールは、先制を許したドイツが２−１で逆転勝利。エクアドル対キュラソーは０−０で引き分けた。この結果、連勝を飾ったドイツが決勝トーナメント進出を決める。勝点３のコートジボワールが２位につけ、エクアドルとキュラソーが勝点１で並び、得失点差でエクアドルが３位だ。 グループＥ／ここまでの結果と今後の予定