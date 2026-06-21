最近、心から感動していない。物忘れが気になっている、自分の気持ちをうまく言葉にできない───。それひょっとしたら、脳が新しい刺激を求めているのかも。もしも思い当たるフシがあるのなら、日本発の芸術療法のメソッドを取り入れた「アートな脳トレ」にチャレンジしてみませんか。楽しく創作活動をおこなうことで脳を活性化させちゃいましょう〜！【アートな脳トレってなんだ？】フェリシモによる習い事講座「ミニツク®