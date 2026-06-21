現地６月20日にカンザスシティ・スタジアムで行なわれた北中米Ｗ杯グループＥ第２節で、初戦はコートジボワールに０−１で敗れたエクアドル代表と、ドイツに１−７で大敗したキュラソー代表が対戦した。最初にチャンスを迎えたのはエクアドル。開始２分、Ｍ・カイセドの自陣からのロングパスに抜け出したＥ・バレンシアが決定的なシュートを放つも、相手GKロームの好セーブに阻まれる。19分には敵陣左サイドからのインカピエの