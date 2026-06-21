角田夏実さんがサッカー日本代表のユニフォーム姿を披露した(C)産経新聞社2024年パリ五輪の柔道女子48キロ級の金メダリストである角田夏実さんが6月20日、自身のインスタグラムを更新し、サッカー日本代表の青いユニホーム姿を披露している。【写真】「とても綺麗で似合ってる」角田夏実さんの青いユニフォーム姿をチェック角田はインスタで「オランダとの開幕戦も熱い戦いでしたね 明日6月21日はチュニジア戦！次の一戦も楽し