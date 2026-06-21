6月の終わりに神社を訪れると、参道や鳥居の下に直径数mもある大きな草の輪っかが置かれていて、驚いた経験はありませんか？ あれは「茅の輪（ちのわ）」といって、日本に古くから伝わる夏の風物詩です。今回は、和文化研究家として活動する筆者が、その意味と参拝のポイントをQ&A形式でご紹介します。【画像】「東京のお伊勢さま」に出現する巨大な輪っかQ1. あの大きな輪っかは何ですか？＝＝＝A. 「茅の輪」と呼ばれるもの