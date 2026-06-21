きょう21日からあす22日にかけて、低気圧や梅雨前線の影響で北陸から東北では雨が降り、きょうは雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。西日本から北日本のその他の地域も雲が広がりやすく、雨の降る所がある見込みです。南西諸島は概ね晴れるでしょう。23日以降も梅雨前線は本州付近に停滞するため、雨の降りやすい天気が続く見込みです。きょう、東北北部の梅雨入りも発表されました。また、フィリピンの東にある台風7号は週後