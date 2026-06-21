あの人、私を睨んでる......？【思いもよらぬ展開】幼い子供を連れて苦労していたら、後ろから?追い抜き?…モヤモヤしてたけどHさん（投稿時：大阪府・40代女性）は妊娠9か月の頃、電車の中で視線に気づき、怖くなった。しかも、その相手は彼女の方に近付いてきて......。＜Hさんからのおたより＞私が妊娠9か月に入った真冬の頃のこと。どうしても出かけないといけない用事があり、電車に乗っていました。あいにく昼にも関わらず、