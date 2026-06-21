◇インターリーグドジャース―オリオールズ（2026年6月20日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、本拠でのオリオールズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第2子誕生を受け、初回の第1打席に入る際には、本拠ファンから大きな歓声が湧き起こった。大谷の名前がコールされると、球場に詰めかけた観客からの大歓声が渦巻いた。立ち上がり、声援と拍手を送るファンも。“祝福ムード”の中、大