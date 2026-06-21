【漫画】本編を読む『令和妊婦、孤高のさけび！ 頼りになるのはスマホだけ?!』（真船佳奈/オーバーラップ）は、コロナ禍という特殊な状況下で妊娠、出産、育児を経験した著者が、その一部始終を描いたエッセイだ。物語は、結婚から1年半で妊娠した著者が、つわりや体調不良に翻弄されるところから始まり、出産、そして産後の育児へと続いていく。コロナ禍で頼れるのはネットの情報ばかり。育児エッセイを読み漁って万全の準備を